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Yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi

Samsun’da ilkokul 2, 3, 4.

Samsun'da ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencilerinin de bugün okula gitmesiyle yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı.


Yeni eğitim-öğretim yılına 1. sınıf öğrencilerinin 21 Eylül tarihinde, mesleki liselerinin uygulama eğitimleri için 5 Ekim tarihinde başlamıştı. Daha sonra köy okullarının da açılmasına karar verilmişti. Bugün itibarıyla ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile ortaokul 8. sınıflar ve lise 12. sınıf öğrencileri de okul yolunu tuttu.


Okullarda öğrencilerin gelişi öncesi tüm tedbirler alındı. Masa ve sıralar, toplu kullanım alanları dezenfekte edildi. Sabah saatlerinden itibarense öğrenciler kabul edilmeye başlandı. Sınıfların yerinin öğrenilmesi amacıyla sınıflar okul bahçesinde sıra yapılarak bekletildi. İstiklal Marşı okunması ile öğretmenler eşliğinde öğrenciler okullarına kavuştu.


Okul bahçesine veliler alınmadı. Veliler bahçe dışında sıralanarak töreni takip etti. Öğrenci ve velilerin okulların başlamasından duydukları heyecan yüzlerine yansıdı.

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