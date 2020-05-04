Yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtımı

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, “Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin ve gıda arzının sağlanması amacıyla ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak, bu kapsamda yaz dönemi ekilişlerinde kesinti olmaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekiliş yapmak için bakanlığımızca başlatılan ‘bitkisel üretimin geliştirilmesi' programı kapsamında ülkemiz için hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışı sağlamak, aynı zamanda üreticilerimizi bu dönemde üretime yönlendirmek, dolayısıyla da tarım arazilerini etkin bir şekilde kullanılmasıyla tarımsal üretimin artırılması hedeflenmektedir. Bakanlığımızca ekilebilir tüm arazileri üretime katmak için mevcut üretim alanlarına ilave yazlık ekim yapılabilecek arazilerde 21 ilde tohumun yüzde 75 i hibe, yüzde 25 i çiftçi katkısı ile karşılanacak program kapsamında ekimi yapılacak ürünler buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği ve çeltik olarak belirlenmiş olup ilimizde çeltik üretiminin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çeltik tarımı ülkemizde daha çok akarsuların delta ovalarında ve vadi tabanlarında yapılmaktadır. Çünkü ülkemizde yağış değerleri çeltiğin yetişmesi için yeterli değildir. Bu yüzden ülkemizde bu bitki sulamalı olarak yetiştirilmektedir. İlimiz Bafra Ovası'nda yer alan Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, Yakakent ilçeleri ile Çarşamba Ovası'nda yer alan Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçeleri çeltik yetiştiriciliğine uygun, sulama olanakları olan ve Çeltik Ekim Kanunu'nun uygun üretim yapılan alanlardır" dedi.

Sağlam, şu bilgileri verdi: "2000 yılından sonra uygulamaya konulan tarımsal politika ve yapılan desteklemelerin yanında kaliteli ve yüksek verimli çeşitlerin kullanılması, çeltik yetiştirme tekniğinin iyileştirilmesi ve çeltik üreticisinin modern tarım yöntemlerini kullanmasına bağlı olarak üretimde ciddi artışlar sağladığımız çeltik üretiminde yüzde 15'lik pay ile Samsun 2. sırada yer almaktadır. Samsun İli Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi ile 2020 yılında Samsun ilinde ruhsatlı çeltik üretimi yapılacak alanlara ilave olarak 6 bin dekar alanda ilave çeltik üretimi yapacak ilimiz Bafra, Alaçam, Çarşamba ve Terme ilçelerimizdeki üreticilere 120 ton sertifikalı çeltik tohumu dağıtımına başlanmıştır. Projenin bütçesi 720 bin TL olup yüzde 75 i hibe şeklindedir. Damlama sulama ile çeltik yetiştiriciliği yapacak üreticilerimize öncelik verilen proje ile Bafra Ovası'nda çeltik yetiştiriciliğinde damlama sulamanın da yaygınlaşmasında öncü olunacak, su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanmakla birlikte eğimli arazilerde de çeltik yetiştiriciliğinin önü açılmış olacaktır.”