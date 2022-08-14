'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ne Vezirköprü'den bin başvuru

Samsun'da devam eden ve 7'den 70'e herkese yüzmeyi öğretmeyi amaçlayan 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' isimli projeye Vezirköprü ilçesinde sadece temmuz ayında bin kişi başvurdu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelinde yürüttüğü Yüzme Bilmeyen Kalması Projesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Açık Portatif Yüzme Havuzu ve Vezirköprü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda tüm hızıyla devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinler belirlenen gün ve saatlerde yüzme eğitimi alıyor.

Samsun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün yürüttüğü projeye temmuz ayında toplamda bin öğrenci başvuru yaptı. Eğitimler ücretsiz 8 dersten oluşurken, eğitimlerin sonunda her bireyin temel yüzme tekniklerini öğrenmesi sağlanıyor. Vezirköprü'de yapılan eğitimler 4 erkek ve 4 kadın antrenör ile devam ediyor.

Proje 2022-2023 dönemi boyunca devam edecek. Başvurular her ayın ilk haftası alınacak. 18 yaş altı velisi ile 18 yaş üstü kendisi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne başvuru yapabiliyor.