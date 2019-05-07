“Yüzüncü Yılda Şehrimizin Yüzleri” fotoğraf sergisi

SAMSUN (İHA) – Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği'nce (SAMFAD) “Yüzüncü Yılda Şehrimizin Yüzleri” isimli karma fotoğraf sergisi açıldı.

SAMFAD tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a gelişlerinin 100. yıl etkinlikleri kapsamında “Yüzüncü Yılda Şehrimizin Yüzleri” isimli karma fotoğraf sergisi düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Sanat Galerisi'nde açılan sergi hakkında açıklamalarda bulunan SAMFAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Sezgin, yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri çalışmada tarihinden doğasına, mimarisinden kültürüne, sanatından sporuna şehrin güzelliklerini 2019 yılı görsel dökümü çıkarırcasına hazırladıklarını ve şuana kadar 4 binin üzerinde fotoğraf arşivlediklerini söyledi.

14 Mayıs'a kadar devam edecek sergide 30 fotoğrafçının 100 eseri yer alıyor.