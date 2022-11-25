Yüzüne inşaat demiri 8 santim saplanan işçi yarım santimle kurtulmuş

Giresun'da çalıştığı inşaatta yüzüne demir saplanarak ölümden dönen hastanın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, "Hastamızın yüzüne giren demir yarım santim daha yukarıda olsaydı görme azlığından hiç görememeye kadar sonuçlar çıkarabilirdi. Nörolojik problemler yaşayıp yürüyememe, konuşamama gibi durumlar dahi söz konusu olabilirdi” dedi.

Giresun'da çalıştığı inşaatta yüzüne demir saplanan 3 çocuk basası 39 yaşındaki Celal Sayar ölümden döndü. Giresun'dan acil şekilde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Celal Sayar burada Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çeçen, Dr. Mustafa Taştan ve Dr. Merve Mutlu tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuştu. 2 saat süren kapalı ameliyat sonucunda Celal Sayar'ın yüzüne saplanan demir başarıyla çıkarıldı.

"Hastamız gerçekten çok şanslı"

Normal serviste takibi yapılan Celal Sayar'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Doğukan Özdemir, “Hastanın iş kazası neticesinde inşaat demiri gözünün altından girip burun içerisine çıkıp oradan da kafa kaidesine vurup çatlağa sebep olmuştur. Beynine veya gözüne herhangi bir giriş olmamıştır. Kafa kaidesindeki çatlaktan beyin sıvısı gelmekteydi. Giresun'dan hasta bize danışıldığında biz hastayı kabul ettik. Hasta bize geldiğinde doktor Ayşe Hanım, doktor Mustafa bey ve doktor Merve hanımla birlikte ameliyata aldık. Başarılı bir operasyonla demiri burun içerisinden çıkardılar. Hastamızın aldığı hasar sonrasında oluşan çatlaktan beyine hava gitmişti ve bu tehlikeli bir durumdu. Ancak bu sıkıntıyı da çözüp hastamızı servise aldık. Servis takipleri de olumlu geçti. Şu aşamada o sıvı kendiliğinden kapanırsa beyin ameliyatına gerek olmadan bu ciddiyetteki vakadan bu kadar ucuz kurtulunmuş oldu. Hastamızın yüzüne giren demir yarım santim daha yukarıda olsaydı, görme azlığından hiç görememeye kadar sonuçlar çıkarabilirdi. Yine beynine girdiğinde nörolojik problemler yaşayıp yürüyememe, konuşamama gibi durumlar dahi söz konusu olabilirdi. Hastamız bu aşamada gerçekten çok şanslıdır. Tamamen iyileşti. Bizim 1 aylık daha gözlemimiz devam edecek. Bu 1 aylık süreçte ekstra bir problem olmazsa hastamız normal yaşamına devam edebilecek” diye konuştu.

“Çok dikkatli olunması gereken bir ameliyattı”

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çeçen ise, “Hastamıza cumartesi günü yüzüne yaklaşık 8 santimlik bir demir parçası saplanmıştı. Bu şikâyet ile tarafımıza başvurdu. Ben ve diğer doktor Mustafa arkadaşımız beraber o gün nöbetçiydik. Çok dikkatli olmamız gereken bir ameliyattı. Demiri endoskopik görerek burundan dikkatli bir şekilde çıkardık. Hastamız çok şanslıydı hiçbir komplikasyon gelişmedi. Burundan bir sıvı sızıntısı olmadı. Ameliyatı güzel geçtiği için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Celal Sayar'ın tedavisi devam ediyor.