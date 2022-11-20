İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Giresun’da çalıştığı inşaatta düşerek yüzüne demir saplanan işçinin sevk edildiği Samsun’daki hastanede ameliyatla yüzündeki demir çıkartıldı.

Giresun'da çalıştığı inşaatta düşerek yüzüne demir saplanan işçinin sevk edildiği Samsun'daki hastanede ameliyatla yüzündeki demir çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Giresun'da çalıştığı inşaatta demirin üzerine düşen Celal Sayar'ın (39) yüzüne inşaat demiri saplandı. Yüzünde demir saplı halde Giresun'daki hastaneye kaldırılan Sayar, ilk müdahalesinin ardından demirin yüzünden çıkartılması için Samsun'a sevk edildi. Celal Sayar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı. Yüzündeki demir çıkartılan Sayar, daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.