Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Giresun'da çalıştığı inşaatta düşerek yüzüne demir saplanan işçinin sevk edildiği Samsun'daki hastanede ameliyatla yüzündeki demir çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Giresun'da çalıştığı inşaatta demirin üzerine düşen Celal Sayar'ın (39) yüzüne inşaat demiri saplandı. Yüzünde demir saplı halde Giresun'daki hastaneye kaldırılan Sayar, ilk müdahalesinin ardından demirin yüzünden çıkartılması için Samsun'a sevk edildi. Celal Sayar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı. Yüzündeki demir çıkartılan Sayar, daha sonra hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.