Zabıta bilinçlendirmeye devam ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tüketici Hakları Zabıta Amirliği'nin “Tüketici ile Belediye El Ele Projesi" kapsamında başlatılan eğitim seminerleri devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Tüketici Hakları Zabıta Amirliği kurulmuş ve kurulan amirlik aktif olarak faaliyetine başlamıştı. Amirlik Samsun genelinde “Tüketici ile Belediye El Ele Projesi" kapsamında vatandaşların bilgilendirilmesi, bilinçli bir tüketici oluşturulması, vatandaşların tüketici olarak haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri konularında toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor.

Öğrencilere bilinçlendirildi

Bu kapsamda, Vezirköprü ve Alaçam ilçelerindeki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere, eğitim semineri programı düzenlendi. Seminerde öğrencilere 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile ilgili olarak bilgiler verildi ve öğrencilerin bilinçli bir tüketici olmaları, günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri tüketici haklarıyla ilgili sorunlar karşısında haklarını nasıl ve nerede arayabilecekleri konularında bilgi verildi. Seminere ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Yılmaz Açıcı da katıldı.