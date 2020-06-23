İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta maske denetiminde

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı.


İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği talimatla polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin de maske kullanımına uymayanlara Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği 900 TL cezai işlem uygulanacağını açıklamasının ardından ekipler denetimlerini sürdürdü. Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde yaptığı denetimler ile maske takmayanlara para cezası uygularken, burunlarını kapatmayacak şekilde takan vatandaşları da uyardı. Maskelerini doğru şekilde kullanmanın salgının kırılmasında etkili olacağını ifade ederek ikazlarda bulundu.


Ekipler, vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokaklarda denetimlerini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.