Zabıtadan berber ve kuaför denetimi

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 58 berber, kuaför ve güzellik salonlarında denetleme yapıldı. İş yerlerinde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığını denetleyen zabıta ekipleri, virüse karşı uygulanan önlemler hakkında uyarılarda bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit kılıç, “Korona virüs tedbirleri doğrultusunda kapanan ve tekrar hizmet vermeye başlayan kuaför, berber ve güzellik salonlarında İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimizce eş zamanlı denetimler gerçekleştirdik. Bu zorlu süreçte esnafımızın ve hemşehrilerimizin yanındayız. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından gerçekleştirdiğimiz denetimler devam edecek. Kurallara uyan, uyarıları dikkate alan esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.