Zabıtadan dilenci operasyonu: 96 kişi suçüstü yakalandı

51'i yabancı uyruklu olan 96 kişiyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada dilencilerin üzerinden toplamda 3 bin 500 TL çıktı.

Samsun'da dilencilere karşı mücadele veren Büyükşehir Belediyesi, sivil ekiplerle duygu sömürerek vatandaşlardan para toplayanları adım adım takip ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi, Çocuk Şubesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Canik, İlkadım ve Atakum Belediyeleri iş birliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, dilencilerin en çok görüldüğü yerleri tek tek belirledi. Belli aralıklarla yapılan operasyonla dilenciler, kıskıvrak yakalanıyor.

Kurulan sivil zabıta ekipleri, en çok yaya geçitleri, çay ocakları, oyun parkları, trafik ışıkları, caddeler ve camilerde görülen dilencileri tespit etti. İlçe zabıta ekiplerinin de katıldığı dilenci operasyonunda 96 kişi yakalandı. Ekip araçlarıyla Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi'ne getirildi. Yapılan incelemede dilencilerin 51'inin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Üst aramasında toplam 3 bin 500 TL çıktı.

Paralara tutanakla el koyan ekipler, Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince toplamda 9 bin 180 TL idari para cezası uyguladı. Çocuk dilenciler ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından açıklamada dilencilere yönelik operasyonların süreceği belirtildi.