Zabıtadan pide ve hijyen denetimi

Ramazan'ın ilk gününden itibaren denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, iftar sofralarını süsleyen iftar pidesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde fırıncılar hijyen ve gramaj konularında uyarıldı. Denetimlerde pidelerin gramları ölçüldü, çalışanların sağlık belgeleri incelendi.

İş yerlerinin temizliği, gramaj ve pide yapımında kullanılan malzemelerin titizlikle incelediği denetimde, temizlik ve hijyen konusunda eksiklikleri görülen işletme sahipleri uyarıldı. Pidelerin tek tek ve çoklu olarak tartıldığı tartım kontrolünde fırıncılar pidelerin 300 ve 600 gram dışında üretilemeyeceği hususunda uyarıldı. 300 gram pidenin 2,50 TL, 600 gram pidenin ise 5 TL'ye satıldığını belirten fiyat listesinin de görünen bir yere asılması gerektiğini hatırlatıldı.

Sarı: “Halkımızın sağlığı her şeyin önünde”

Ramazan ayının vazgeçilmezi pidelerin ne kadar sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretildiğini denetlemek adına periyodik denetimlere devam edileceğini söyleyen Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Halk sağlığı konusunda taviz vermemiz düşünülemez. Denetimlerle amacımız var olabilecek üretim hatalarını asgari düzeye indirmek, sorunları esnafımızla birlikte çözmektir” diye konuştu.