Zabıtadan yabancı uyruklu dilenci operasyonu

Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenen yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan çok sayıda dilenciye idari para cezası uygulandı.

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler İlkadım ilçesinin birçok noktasında yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi. 11 kişilik ekip, ilçede bulunan Cumhuriyet Meydanı, Saathane Meydanı ve Atatürk Bulvarı çevresinde çocuklarıyla birlikte dilenen yabancı uyruklu dilencileri tespit etti.

20 dilenci yakalandı

Ekiplerce toplamda büyük çoğunluğu yabancı uyruklu şahıs olmak üzere 20 dilenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan dilenciler arasında geçtiğimiz günlerde yine gözaltına alınan 102 yaşındaki Menevşe K. isimli kadının olması da dikkat çekti. Gözaltına alınan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Tespit edilen dilencilere 153 lira idari para cezası uygulanırken üzerinde kimlikleri olmayan dilenciler ise kimlik tespiti ve gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Vatandaşlar dilenciler konusunda uyarıldı

Öte yandan zabıta ekipleri dilenciler konusunda vatandaşları bilinçlendirdi. Ekipler ellerindeki broşürleri vatandaşlara dağıtarak dilencilerin duygularını sömürmelerine izin verilmemesi ve dilenciliği ancak vatandaşların önleyebileceği vurgulandı.