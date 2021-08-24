Zafer coşkusu Atakum'da yaşanacak

Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı konser etkinliği ile kutlayarak Samsunlulara zafer coşkusu yaşatacak.

Milli bayramları büyük bir coşku ile kutlayan Atakum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek konserlerle zafer coşkusunu yaşatacak. 30 Ağustos saat 21.00'de sevilen halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı ile ses sanatçısı İsmail Altunsaray en güzel şarkılarını Samsunlular için seslendirecek.

Sevilen sanatçılar sahnede

Korona virüs önlemleri kapsamında daha önceki bayram kutlamalarını yurttaşların evlerine taşıyan Atakum Belediyesi, uzun bir süre sonra ilk defa bir bayram kutlamasında konser organizasyonu gerçekleştiriyor. Türkiş mevkiindeki Atakum Kent Meydanı'nda (Emek Park) yapılacak olan konserlerde sevilen halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı ile ses sanatçısı İsmail Altunsaray sahnede olacak. Zafer coşkusunun yaşanacağı gece saat 21.00'de başlayacak.

Sefo rüzgarı esecek

31 Ağustos'ta ise genç kuşağın sesi, şarkıları dinlenme rekorları kıran Sefo hayranlarıyla buluşacak. Sefo rüzgarının Atakum'da eseceği konser saat 20.00'de Çobanlı Halk İskelesi'nde bulunan açık hava sahnesinde gerçekleşecek.