Zararlı benlere dikkat

Dr. Fikret Kaya, sayıları birkaç adet olabildiği gibi çok daha fazla bulunabilen benlerin, kötü huylu olabilecekleri konusunda uyardı.

Büyüklükleri birkaç milimetre ile birkaç santim aralığında değişkenlik gösteren benlerin şekilleri yuvarlak, oval veya düzensiz olabileceğini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Cildiye Uzmanı Dr. Fikret Kaya, “Benler içeriğinde barındırdıkları melanosit hücrelerinin renk oluşturan yapısı nedeniyle, kahverenginin farklı tonlarında olabilmektedir. Benlerin vücutta sayıca bir artışının olup olmadığı konusundaki gözlemler önem taşımaktadır. Bazılarının yapısı oldukça yavaş büyüme gösterirken bazılarında ise hızlı bir büyüme ile karşılaşılabilir. Söz konusu hızlı büyüme kötü huylu benlerin varlığına işaret edebilmektedir. Benler için vücudunuzda yapılacak olan taramada dikkat edilmesi gereken faktörler arasında, büyüklüğü, rengi, şekli oldukça önemlidir. Yapılan muayene sonrası patolojik incelemenin ardından kötü huylu olduğu anlaşılan benlerin mutlaka yine doktor kontrolünde tedavisi yapılmalıdır. Unutmamak gerekir ki erken teşhis hayat kurtarır” diyerek sözlerine son verdi.