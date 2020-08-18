‘Zatürre aşısı' uyarısı

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Salih Bilgin, zatürre konusunda bilgi verdi. Bilgin, “Zatürrenin hızlı ve kolay bir şekilde yayılan bulaşıcı bir rahatsızlık olduğu biliniyor. Zatürreye yakalanan her 100 kişiden 5'i hayatını kaybederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre de dünyada her yıl 100 kişiden 2'si zatürreye yakalanıyor. Akciğer dokularının iltihaplanması olarak bilinen zatürre, öksürük, balgam, göğüs ağrısı, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle kendini ele veriyor. Kimi zaman ise sadece ateş veya öksürük başlangıç şikayetleri olabiliyor” dedi.

Kronik hastalığı olanlar dikkat!

Uzm. Dr. Salih Bilgin şöyle devam etti:

“Bazı kişilerde ise akciğerle ilgili şikayetlerden çok, baş ağrısı, ishal gibi akciğer dışı şikayetlerin ön planda olabiliyor. Yaşlı kişilerde belirgin bir şikayet olmadan da zatürre görülebiliyor. Kişinin zatürre geçirdiği genel durum bozukluğunun araştırılması sırasında da ortaya çıkabiliyor. Zatürre, özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi kronik bir sağlık sorununa sahip olanlarda, sigara kullananlarda ve bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülüyor.”

Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?

Kimlerin zatürre aşısı yaptırması gerektiğine değinen Bilgin, “Zatürrenin önlenmesinde öncelikle altta yatan kronik hastalıkların kontrol altına alınması, dengeli beslenme, hijyenik önlemler ile sigara ve alkol gibi alışkanlıkların kontrolü önem taşıyor. Uzmanlar, risk altındaki kişilerin yıllık grip aşısı yaptırmalarını öneriyor. Pnömokok aşısının (zatürre aşısı) yapılabileceği kişiler; 65 yaş ve üzeri olanlar, bağışıklık sistemi yetersiz olan dalağı alınmış kişiler, bazı kan hastalıkları, kronik böbrek hastalığı bulunanlar ve organ nakli yapılmış olanlar, AIDS taşıyıcısı erişkinler, kalp hastalığı, akciğer hastalığı, şeker hastalığı, alkolizm, karaciğer yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar” diye konuştu.