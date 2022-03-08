'Zayıflamaya başlamanın tam zamanı'

Yaz aylarına girmemize tam 3 ay kaldı. 3 aylık bir diyet süreci sizi 1 veya 2 bedene kadar inceltebilir, hedef kilonuza ulaşmanızı sağlayabilir” dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun zayıflama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sağlıklı bir beslenme programı ile 1 haftada 0,5 gram ile 1,5 kilogram arasında zayıflama hedeflendiğini söyleyen Deniz Tığlı Torun, "Bu rakamlar sağlıklı zayıflamada önerilen rakamlardır. Zayıflama sürecinde alınacak sonuç veya hedefe ulaşırken geçecek süre; kişinin kilo fazlalığı, beslenme alışkanlıkları, sağlık durumu, uygulanacak diyet tipi, fiziksel aktivitesi ve metabolizma hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yaz aylarına kadar olan bu 3 aylık süreçte 6 kg ile 15 kg arası bir ağırlık kaybı sağlanabilir. Bu da sizleri hedefinize ulaştırabilir veya hedefinize yaklaştırabilir” diye konuştu.

“Vücudunuza bu hedefe ulaşmak için ihtiyacı olan süreyi vermelisiniz”

İnsanların kilo verme konusunda aceleci olmaması gerektiğini ifade eden Torun, "Genellikle sıcaklık artıp ince giysilere geçtiğimizde bireyler fazla kilolarını fark eder ve bir anda hızlı zayıflama talepleri olur. Bu durum hem zor olur hem de sağlıklı bir süreç olmayacaktır. Bu sebeple belirli bir hedef, zayıflamak istenen bir tarih var ise vücudunuza bu hedefe ulaşmak için ihtiyacı olan süreyi vermelisiniz. Kilo fazlalığına göre elbet bu süreç değişkenlik gösterir fakat bedeniniz nasıl 1 ayda 10 kg gibi rakamlarda ağırlık kazanmıyorsa ağırlık kaybı hedeflerinde de bedeninize istenilen kiloyu verebileceği bir süre vermeli, bedeninizi strese sokmadan sağlık ile zayıflamalısınız” ifadelerini kullandı.