Zehir tacirlerinin planını polis bozdu

İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirleri, polise yakalanmamak için farklı yolları kullanmalarına rağmen yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a satış amaçlı yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Narkotik polisi, şüpheliler Ö.E., Ü.Ö. ve Azerbaycan uyruklu A.G. adlı kadınla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Operasyon için düğmeye basan narkotik dedektifleri, uyuşturucu tacirlerinin İstanbul'dan Kastamonu ve Sinop üzerinden Samsun'a ulaşmak için yola çıktıklarını tespit etti. Narkotik polisin tarafından takipte olan araç Samsun'un Bafra ilçesi, Osmanbeyli mevkisinde düzenlen operasyonla yakalandı. Araçta bulunan Ö.E. ve O.T. ile birlikte 487,81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonun devamında Bafra ilçesindeki bir adrese yapılan operasyonda Ü.Ö. ile Azerbaycan uyruklu A.G. adlı kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Ö.E.Ü. ve Ö.O.T. ile A.G. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.