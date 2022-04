Zehirsiz kentlere doğru Türkiye'de ilk imzayı Samsun attı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, “Zehirsiz Kentlere Doğru” kararlılığını ortaya koyan Türkiye'deki ilk belediye oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun halkının daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması adına yapılan her projede en ön safta yer aldıklarını söyledi.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu VI kapsamında desteklenen, “Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu” işbirliğiyle yürüttüğü “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi kapsamında başlatılan “Zehirsiz Kentler için Harekete Geç” başlıklı imza kampanyasına Samsun Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Kampanya kapsamında hazırlanan taahhüt belgesini ilk imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir diğer belediyelere öncü oldu.

"Projelerimizde önceliğimiz çevreyi ve yeşili korumak"

Samsun halkının daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşaması adına yapılan her projede en ön safta yer aldıklarını söyleyen Başkan Mustafa Demir, "Samsun'da çevreye ve yeşile önem veriyoruz. Herkes, sağlıklı, dengeli bir doğal çevrede yaşamak hakkına sahip. Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevreyle olur. Yeşil Samsun adına yakışır projelerimizle, nefes alan ve hayat veren bir Samsun'a doğru adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar birçok park ve yeşil alanı Samsun'a kazandırdık. Yaptığımız her proje ve yatırımda da önceliğimiz çevre oluyor. Bu konuda hazırlanan her projeye de destek veriyor, katkı sunuyoruz" dedi.

"Kullandığımız ilaçlar tamamen biyolojik"

Samsun'un gerek bitkisel, gerek hayvansal, gerekse su ürünleri üretimiyle ülke insanını besleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Büyükşehir Belediyelerinin halkın refahını artırmak üzere verdiği hizmetlerden biri de zararlılar ile mücadeledir. Zararlılarla mücadele edilirken böylesi önemli bir potansiyele sahip alanların kimyasallarla kirletilmesi kabul edilebilir değildir. Vektörle mücadele ettiğimizde alanlarda, canlı yaşamının bulunduğu yüzey suları ve akarsularda yöntemimiz tamamen biyolojiktir. Bu alanların dışında kalan yerlerde kullanılan kimyasal ilaçların oranları giderek azaltılmaktadır. Bu kapsamda Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin, Sivil Toplum Diyaloğu VI programı kapsamında desteklenen ve Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığında uyguladığı Zehirsiz Kentlere Doğru projesi bu anlamda son derece önemlidir. Bu sayede daha sağlıklı şehirlerin oluşması adına projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Samsun'da biyoçeşitliliğin güçlendirildiği ve halkın yaşam kalitesinin arttığı yerleşim alanlarını korumayı hedeflediklerini söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen de tüm canlılara zarar veren kimyasallarla havayı, suyu ve toprağı kirletmenin kabul edilemez olduğu bilinci ile çalışmalarını yürüttüklerini dile getirdi.