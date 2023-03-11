Zeki Yavru: “Kariyerimi ve karakterimi yargılamak kimsenin hakkı da haddi de değildir”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un deneyimli futbolcularından Zeki Yavru, Sakaryaspor maçında yaşanan saha olayları hakkında kendisini suçlayan Sakaryaspor cephesine seslenerek, “Benim kariyerimi ve karakterimi yargılamak kimsenin hakkı da haddi de değildir” dedi.

Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor ile Sakaryaspor ligin 25. haftasında Sakarya'da karşı karşıya geldi. Samsunspor'un 1-0 kazandığı maçın sonlarına doğru saha karışırken, 2 takımdan 1'er futbolcu kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sakaryaspor cephesi maç sonu açıklamalarında saha olaylarının yaşanmasında Zeki Yavru'nun suçlu olduğunu iddia ederken, deneyimli futbolcu Zeki Yavru bugün yaptığı açıklama ile iddiaları cevapladı. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı döndüklerini ifade eden Samsunspor kaptanlarından Zeki Yavru, “Şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım daha attığımız için sevinçliyiz. Artık inanmış bir takım var. Takımımızın içinde çok büyük bir arkadaşlık ve aile ortamı var. İnşallah Bandırmaspor maçıyla Sakaryaspor deplasmanındaki 3 puanı taçlandırıp, hedefimiz olan şampiyonluğa bir an önce yaklaşmak istiyoruz” dedi.

“Sadece bin kilometre yoldan gelen taraftarımı dönüp alkışladım”

Yaşanan olaylarda üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade eden Zeki Yavru, “Sakaryaspor maçında bazı saha olayları yaşandı. Rakip futbolcular benim hakkımda maç sonu açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaları ‘talihsizlik' olarak nitelendiriyorum. Yaklaşık 15 yıldır üst düzey profesyonel kariyerim var. Kariyerime kimsenin laf atmasına müsaade etmek; bunca senedir Zeki Yavru'nun kim olduğunu, karakterinin ne olduğunu herkes bilir. Burak Süleyman bunu herkesten öğrenebilir. Bizim o maçta Sakaryaspor camiası ile alakalı hiçbir galeyana getirişimiz yok. Kırmızı kart yemem de benim adıma büyük şaşkınlık oluşturdu. Çünkü oyundan çıktım, kimseyi tahrik etmedim. Bin kilometre yoldan gelen taraftarımı dönüp alkışladım. Başka bir şey yapmadım. Yardımcı hocaları bizlere sataştılar. Olaylarda kafam açıldı, yardımcı hocamız yaralandı. Ona rağmen sahada kalmayı tercih ettik. Kulüp olarak içeri girip, maçı daha da gerebilirdik. Biz bunları tercih etmedik. Olaylardan dolayı üzgünüm. Benim adıma yapılan açıklamalar, olayları bana yıkmaya çalışmak başlı başına bir hayal kırıklığı. Görüntülerde de her şey sabit” diye konuştu.

“Kariyerimi ve karakterimi yargılamak kimsenin hakkı da haddi de değildir”

Türk futbolunda kendisinin nasıl tanındığını ve olayların kendiyle alakalı olmadığını vurgulayan Yavru, “Yaşanan olayları Sakaryaspor camiasına mal etmiyorum. Kendi adıma hiçbir şey yapmama rağmen adım bu olaylarda geçtiği için ülkemizin zor zamanlarında böyle bir olayın içinde bulunduğum için spor kamuoyundan özür diliyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde bu olayın içine çekildim. En büyük üzgünlüğüm takımımı eksik bırakmak. Ne ceza alacağımı da bilmiyorum. Güzel bir ivme yakaladık. Ben olsam da olmasam da takımımız işi götürecektir. Orada birçok olay yaşandı. Taraftarımızın formamızın rakip taraftarlar tarafından çıkartıldığını gördük, üzüldük ama bunu sahaya yansıtmadık. 90 dakika boyunca hiçbir şekilde seyirciyi tahrik etmedik. Saha içinde de bir olay olmadı. Ben yerdeyken üzerime yabancı madde yağdı. Yine de kalkıp taraftara ‘yapmayın' dedim. Taraftarıma dönüp alkışladım sadece. Bu futbolun içinde var. Maç sonu yapılan açıklamalarda saha olaylarının başlangıcını bana yüklemeye çalışmak çok büyük talihsizliktir. Benim kariyerimi ve karakterimi yargılamak kimsenin hakkı da haddi de değildir. Şaşkınlıkla izledim. Sosyal medya hesabım olmadığı için bu açıklamayı yapma gereği duydum” şeklinde konuştu.

Zeki Yavru bu sezon Samsunspor forması ile 25 maçın tamamında ilk 11'de forma giyerken 1 gol 2'de asist katkısı yaptı.