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Zihinsel engelli kadın 4. kattan düştü, hafif yaralı kurtuldu

Samsun’un Terme ilçesinde dengesini kaybederek 4.

Samsun'un Terme ilçesinde dengesini kaybederek 4. kattan düşen zihinsel engelli kadın hafif yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Terme Yenidoğan Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında dengesini kaybeden 39 yaşındaki zihinsel engelli Songül Cin, yaklaşık 10 metre yükseklikte asılı kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından asılı kaldığı noktadan kurtarılmaya çalışılan Cin, tüm çabalara rağmen tutulamayarak yere düştü. Olayı hafif yaralı olarak atlatan Songül Cin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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