Zihinsel engelli oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Samsun'da zihinsel engelli oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen 83 yaşındaki kadın tedavi altına alındığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun''un Terme ilçesinin Akçaykaracalı Mahallesi'nde geçen pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, 83 yaşındaki Hatice G., mahalle muhtarı Musa Şen tarafından evinde baygın halde bulunarak ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. 30 yaşlarındaki zihinsel engelli oğlu A.G 'nin darp ettiği iddia edilen Hatice G., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu olması için işlemleri beklerken kalp krizi geçirdi. Hastanede müdahale edilen Hatice G., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hatice G.nin kesin ölümünün otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.