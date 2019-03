Zihni Şahin: "Atakum'da işsizlik azalacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, turizm kenti Atakum'da yeni iş imkanları oluşturarak işsizliği azaltacaklarını, belediyenin tüm tesislerini de belediyenin işleteceğini söyledi.

Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Günde birçok programa katılan Başkan Şahin, katıldığı programlarda başkan seçilmesi halinde faaliyete geçireceği projeler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

"Atakum'da işsizliği azaltacağız"

Seçim çalışmaları kapsamında Esenevler Mahallesi'nde esnaf turu yapan Başkan Zihni Şahin, "Atakum, genç bir nüfusa sahip. Bu nedenle çalışabilecek yaşta çok sayıda insanımız var. Bu insanlarımızın meslek ve iş sahibi olmaları gerekmekte. Biz bunun için önemli projeler hazırladık. Atakumumuzda işsizliği azaltacağız. Akvaryum, Atakum Feneri ve Kocadağ Tesisleri gibi turizm odaklı projelerimiz, kentimize gelecek olan ziyaretçi sayısını çok daha fazla artıracaktır. Samsun'un ve Karadeniz'in göz bebeği Atakum'un sahillerinde yılın her ayı aktiviteler yapılacak. Kültür Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak 'Sahil Organizasyonları Ekibi', konserler, halkoyunları, ses yarışmaları, çocuklara yönelik eğlenceler gibi 12 ay sürecek festivallere imza atacak. İş yerlerinin yanı sıra öncelikle düşük yoğunluklu ve yeşil ile iç içe konut projeleri desteklenecek. Samsun'da ihtiyaç duyulan bahçeli, doğayla bütünleşen evlerin adresi Atakum olacak. Millet bahçesi, koru ve parklar, botanik bahçeler ile Atakumlu hemşehrilerimin hoşça vakit geçirmesi, misafirlerini ağırlayabilmesi için sosyal tesislerimizin sayısı ve niteliği artırılacak. Otel ve konaklama tesislerinin desteklenmesi ile turizm bölgeleri oluşturulmasını sağlayacağız" dedi.

"Belediyenin tüm tesislerini belediye işletecek"

Başkan Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile birlikte Atakent'teki Seçim İrtibat Bürosu'nda Yeni Mahalle esnafıyla buluştu. Burada da seçmenlere müjde veren Zihni Şahin, "Herkesin şunu çok iyi bilmesini istiyorum ki, halen faaliyetlerini sürdüren ve yenilerini ekleyeceğimiz tüm tesisleri Atakum Belediyesi işletecek. Yeni tesislerle yeni iş imkanları doğacak ve buralarda Atakumlu insanlarımız çalışacaktır. Her şeyimiz açık ve şeffaf olacak, böylece Atakum'un değerlerine değer katacağız. Atakum'un ve Atakum Belediyesi'nin varlıklarını, imkanlarını ve tüm potansiyelini israf etmeden, kimseye peşkeş çekmeden, tasarruflu bir yönetim anlayışı ile harekete geçireceğiz. Her bir projemiz insanımızı kucaklayıcıdır, Atakum'un ekonomisini canlandıracaktır. Akvaryum, Deniz Feneri, Kocadağ'da tesisler, Güneykent, Atakum Global, ATAMEK, üreticimiz için sözleşmeli ürün modeli, üreticilerimizin süt yoğurt, tereyağı gibi ürünlerinin endüstriyel ürün haline dönüştürülmesi, başta sahil bölgesinde olmak üzere düzenleyeceğimiz, kültür ve sanat etkinlikleri, festival ve konserler, tüm bu proje ve planlamalar ve hizmetlerimizle Atakum'da yaşayan her vatandaşımız ekonomik canlanmayı hissedecek, yaşayacak ve yüzü gülecektir. Atakum'a yeni tesisler kazandırılacak. Bu tesislerimiz ve turizm şehri yatırımlarımız ile oluşacak yerlerin tüm ihtiyaçları Atakum esnafından giderilecektir. Atakum hız kesmeden daha ileriye gidecek ve yükselecektir. Hep birlikte daha güzel, daha çok gelişmiş ve ileriye gitmiş, daha huzurlu ve düzenli bir Atakum'da yaşayacağız" diye konuştu.

"Çarşı 1919 hayırlı olsun"

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çarşı 1919'un açılışına eşi Şükriye Şahin ile birlikte katılan Başkan Zihni Şahin, burada yaptığı konuşmada da şunları söyledi:

"Her zaman dediğimiz ve uyguladığımız gibi üreten hanım kardeşlerimizin yanındayız. Özellikle ev hanımlarının el emeği ürünlerini sergileyeceği Çarşı 1919'un açılışını gerçekleştirdik. Başta eşim Şükriye hanım olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."