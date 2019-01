Zihni Şahin, Cemal Yeşilyurt'un misafiri oldu

Yeşilyurt Demir Çelik Sanayini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Yeşilyurt, demir çelik sektöründe kendisini ispat etmiş gurur veren bir şirketimiz" dedi.

Başkan Zihni Şahin, beraberinde Genel Sekreter Vekili Fikret Vatansever ile birlikte Yeşilyurt Demirçelik Sanayini ziyaret etti. Başkan Zihni Şahin'i burada Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi ve Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt, Yeşilyurt Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Yeşilyurt ve Yönetim Kurulu Üyeleri Necdet Yeşilyurt ve Fikret Yeşilyurt karşıladı.

Yeşilyurt yöneticileri ile ülke ve Samsun ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Zihni Şahin, ziyaretiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Sadece Samsun'un değil, Karadeniz'in ve Türkiye'nin sayılı sanayi kuruluşlarından Yeşilyurt Demir Çelik'te çok değerli iş adamı ağabeyimiz, büyüğümüz Cemal beyin ve değerli yönetim kurulu üyelerinin konuğu olduk. Yeşilyurt Demir Çelik, ülkemizde ve tüm dünyada demir çelik sektöründe gücünü kanıtlamış, kendisini ispatlamış dev bir sanayi kuruluşudur. Her yıl ISO 500 sanayi kuruluşu sıralamasında Türkiye'nin ilk 150 firması arasında yer alma başarısını göstermesiyle de ayrıca Samsunumuzun için bir gurur kaynağı olmuştur. Samsun'da yönetici sıfatında olan bizlerin kentin ekonomik gelişimine katkıda çok önemli roller üstlenmeleri gerektiğine inanan birisiyim. Bu nedenle iş insanlarımızla, yatırımcılarımızla sık sık bir araya gelmeye özen gösterdim, göstermeye de devam edeceğim. Başta sanayimizin duayeni Cemal Yeşilyurt ağabeyimiz olmak üzere birbirinden değerli iş insanlarımızın görüşlerine hep önem verdim. Onların varsa sıkıntılarının çözümünde rol oynamayı kendime görev bildim. Her şey Samsun'umuzun ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için. Bu yönde atılacak her adım bizleri son derece mutlu etmektedir."