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Zihni Şahin eşi ile birlikte oyunu kullandı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin, eşi Şükriye Şahin ile birlikte oyunu kullandı.


Başkan Adayı Zihni Şahin, eşi Şükriye Şahin ile birlikte 2272 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.


Başkan Şahin, "Yaklaşık 2 aydır meydanlarda yerel seçimlerin önemini vatandaşlarımıza anlattık. Türkiye'nin geleceği adına önemli olan bir süreçten geçiyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz yerel seçimlerde alınacak sonuçların vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kazanan demokrasi olacak" dedi.

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