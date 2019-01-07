Zihni Şahin'e 'Gençlik' morali

Bafra'nın ünü ilçe dışına taşan semti Gençlik Caddesi'nin esnafı, 'aydınlatma sorunu'nu çözen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'e, ilçenin 'temsili' anahtarını verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Esnafla da buluşan Başkan Şahin, "Birçok ilden büyük bir kent olan Bafra, hizmeti hak ediyor" dedi.

Başkan Zihni Şahin, Bafra'da ilk olarak dün vefat eden Yahya Biren'in Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Merhumu son yolculuğuna uğurlayan Zihni Şahin, daha sonra Gençlik Caddesi'ne geçerek burada esnaf ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Zihni Şahin, kendisine büyük ilgi gösteren esnaf ile ünlü cadde için yapılacak olan aydınlatma ile ilçedeki diğer hizmetleri masaya yatırdı.

22 Ocak'ta ihaleye çıkılıyor

Gençlik Caddesi'nin ışıklandırılması konusunun uzun süredir gündemde olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Zihni Şahin, "Uzun zamandır Gençlik Caddesi'nin ışıklandırılmasının ne zaman yapılacağı soruluyordu. Biz Bafra'da görev yaptığımız dönemde burasıyla ilgili tasarruf Büyükşehir Belediyesine aitti. O zaman Yusuf başkanla görüştük fakat her şey bir ekonomik bedel karşılığı olduğu için olamadı. Arkadaşlarla bir toplantı yaptık ve Gençlik Caddesi'nin aydınlatmasını yapalım diye bir karar aldık. 22 Ocak'ta ihale tarihi alındı. İhale yapılacak ve Gençlik Caddesi'nin jandarmanın girişinden meydana kadar olan bölümünde aydınlatması yapılacak" diye konuştu.

Elektrik telleri yer altına

Tekel Caddesi'nin baskı betonu ve aydınlatmasını daha önce yaptıklarını da belirten Başkan Şahin, "Devamında Yaşar Doğu Caddesi'nin de baskı betonu bitti. Alaçam Caddesi'nde eski direkler ve çirkin bir görüntü vardı. Biz buradayken o direklerin değişmesini ve elektrik tellerinin yer altına alınmasını talep ettik. YEDAŞ'a bu yönde talepte bulunmuştuk. Son dönemde Türkiye'deki ekonomik dalgalanmadan dolayı o işi yapamayacaklarını söyleyen YEDAŞ yetkilileri sağ olsunlar ricamı kırmadılar. Burada da elektrik tellerinin yer altına alma çalışmaları 1-2 güne bitiyor. Baframızın merkezi pırıl pırıl olacak" şeklinde konuştu.

Sedde Projesi, Yeni Otogar, Kültür Merkezi

Başkan Şahin şöyle devam etti: "İlçenin en önemli, en büyük projelerinden, adeta hayali olan Sedde Projesi'nin 2 etabı da bitirildi. Bu hafta içinde dolgu işlerine başlanacak. Otogarın yeri arazinin yapısından dolayı biraz ilave olacak. Ondan sonra otogarın yapımına başlanacak. Bu hafta kültür merkezinin ihale çalışmalarına başlanacak. Böylelikle Baframızın eksiklerinin bir bir gidermeye çalışacağız. Bafra birçok ilden büyük bir ilçe olduğu için birçok hizmeti hak ediyor."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu süre içerisinde tüm ilçelerde adeta 'hizmet seferberliği' başlattıklarını açıklayan Zihni Şahin, konuşmasını, "Bafra ilçemizde olduğu gibi 8 ay boyunca her ilçemizde yoğun çalışma ve hizmetler yapmak bizlere nasip oldu. Bu süre içerisinde Samsunumuza, Samsunlu hemşehrilerimize hizmet etmenin mutluluğunu, onurunu yaşadık. Allah bundan sonra da bize halkımıza hizmet etmeyi nasip etsin" ifadeleriyle sonlandırdı.

Bafra esnafından caddenin anahtarı

Gençlik Caddesi esnafı adına konuşan Tefvik Günday da, "Daima bizlerin yanında olan başkanımız, bunu bir kere daha ispatladı. Nerede bir sorunumuz varsa oraya el attı, çözümü için mücadele etti ve etmeye devam ediyor, Bafra esnafı olarak kendisine müteşekkiriz" diyerek Başkan Zihni Şahin'e caddenin temsili anahtarını verdi.