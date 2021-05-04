Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan ‘tam kapanma' sürecinde kentteki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle kent genelinde faaliyetlerine devam eden işletmelere denetimler gerçekleştirdi.

Tam kapanma tedbirlerine riayet edilip edilmediği denetlenirken, HES koduyla giriş yapılması zorunlu alanlarda da kontrol gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla iş yerlerine hijyen ile mesafe konusunda bilgilendirmede de bulundu.

Yoğun bir denetim mesaisi geçiren Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Tam kapanmadan önce olduğu gibi, tam kapanma döneminde de ve sonrasında da Atakumlu yurttaşlarımızın günlük hayatlarına tedbirlerin doğru uygulanmış, güvenli haliyle devam edebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Umarız, bir an önce korona virüsü yeneriz ve normal, günlük yaşantımıza geri döneriz” dediler.