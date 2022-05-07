Zincirleme kaza trafiği kilitledi

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatılırken, trafik bir süre kilitlendi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFN 582 plakalı otomobil, 52 EC 595 plakalı otomobil ve 55 AER 763 plakalı otomobil kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazasına karışan araçlarda büyük hasar oluştu. Maddi hasarla atlatılan kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Araçların çekilmesi ile trafik normale döndü.