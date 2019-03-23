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Zincirleme trafik kazasında 4 otomobil birbirine girdi

Samsun’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Samsun'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.


Kaza, İlkadım ilçesi Ankara Bulvarı İŞGEM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan bir otomobil aniden durdu. Arkadan gelen diğer otomobiller yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak birbirine girdi. Kazada 4 otomobilde maddi hasar oluşurken refüjde bulunan aydınlatma direği de otomobillerden birinin çarpması sonucu yıkıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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