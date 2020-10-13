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Ziraat Türkiye Kupası 1. Ön Eleme Turu: Çarşambaspor : 0 - Yozgatspor 1959 FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası 1.

Ön Eleme Turu müsabakasında 3. Lig ekiplerinden Çarşambaspor ile Yozgatspor 1959 FK karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazandı



Stat: Çarşamba Şehir


Çarşambaspor: Kadir, Kaan, Mete, Veysel, Abdulkadir, Murat (Ömer dk. 81 ?), Muhammet Öztürk (Serhan dk. 67), Erhan, Selahattin (Kemal Sabri dk. 67) , Muhammet Doğan, Abdulsamet


Yozgatspor 1959 FK: Bilal, Semih, Burak, Metin (Yiğitalp dk. 77), Fatih, İsmail (Ayhan dk. 62), Ali Kaan, Çetin, Arif (Boğtan dk. 85 ?), Selim (Seyit dk. 62), Beytullah (Baran dk. 85 ?).


Gol: Ali Kaan (dk. 70) (Yozgatspor 1959 FK)


Sarı Kart: Çetin, Bilal (Yozgatspor), Murat, Kaan (Çarşambaspor)

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