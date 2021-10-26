Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur müsabakasında evinde 1922 Konyaspor ile karşılaşan Samsunspor, maçtan 2-1 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
3. dakikada Gökhan Karadeniz'in sağdan kullandığı kornerde Tamer Aşık topu kendi kalesine yolladı. 1-0
21. dakikada Semih'in ceza sahası içinde Çağrı'ya müdahalesi sonucunda kazanılan penaltıyı, Hacı Doğru gole çevirdi. 1-1
63. dakikada Melih'in ortasında topla buluşan Cihan'ın rövaşatası yandan az farkla auta çıktı.
87. dakikada Melih Okutan'ın pasında topu önünde bulan Bah'ın şutu filelerle buluştu. 2-1
90+3. dakikada direkten dönen topu filelere yollayan Samsunspor'lu Berk'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Salih Demirel
Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Kevin Boli, Berk Taşkın, Melih Altıkulaç (Yunus Emre dk. 65), Cihan Kahraman (Bah dk. 79), Gökhan Karadeniz (Hüseyin dk. 59), Semih Altıkulaç, Erald Çinari (Polat dk. 65), Melih Okutan, Mehmet Akyüz (Ali dk. 59)
Yedekler: Alp, Alaaddin, Osman
Teknik Direktör: Fuat Çapa
1922 Konyaspor: Bahattin Aygün, Mücahit Kaya, Cihat Aktaş (Mert dk. 66), Hüseyin Uyanıker, Ali Karakaya, Hacı Doğru, Mehmet Büyüksaray (Mustafa dk. 74), Tamer Aşık, Emre Kartal, Çağrı Yasak (Fuat dk. 66), Şehmus Aslan
Yedekler: Alirıza, Emre,
Teknik Direktör: Derviş Deniz
Goller: Tamer (dk. 3 k.k.), Bah (dk. 87) (Samsunspor), Hacı (dk. 21 pen.) (1922 Konyaspor)
Sarı kart: Ali Kılıç (Samsunspor)