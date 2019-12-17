Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında Samsunspor, Çaykur Rizespor‘u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Onur Eriş'in soldan ortasında Enes'in kafası yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
33. dakikada İlyas'ın kullandığı köşe vuruşunda Onur'un kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.
42. dakikada Scepovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Furkan açılarak gol pozisyonunu son anda engelledi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Tokat, Cem Satman, Mustafa Sönmez
Samsunspor: Furkan Köse, Caner Arıcı, Nuri Terliksiz, Ramazan Çelik, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Ferhat Çulcuoğlu, İlyas Kubilay, Enes İslam, Onur Eriş, Ahmethan Köse
Yedekler: Ahmet, Ercan, Guido, Atabey, Gökhan Alsan, Gökhan Meral, Necmican
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Attamah, Emir Han, Dimitris, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Muhammet Çelik, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan, Marko Scepovic
Yedekler: Boğaçhan, Talbi, Berkay, Eren Samudio
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kartlar: Enes (Samsunspor), Dimitris, Muhammet (Çaykur Rizespor)