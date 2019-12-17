İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında Samsunspor, Çaykur Rizespor‘u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Onur Eriş'in soldan ortasında Enes'in kafası yan direğe çarparak oyun alanına döndü.


33. dakikada İlyas'ın kullandığı köşe vuruşunda Onur'un kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.


42. dakikada Scepovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Furkan açılarak gol pozisyonunu son anda engelledi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Serkan Tokat, Cem Satman, Mustafa Sönmez


Samsunspor: Furkan Köse, Caner Arıcı, Nuri Terliksiz, Ramazan Çelik, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Ferhat Çulcuoğlu, İlyas Kubilay, Enes İslam, Onur Eriş, Ahmethan Köse


Yedekler: Ahmet, Ercan, Guido, Atabey, Gökhan Alsan, Gökhan Meral, Necmican


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Attamah, Emir Han, Dimitris, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Muhammet Çelik, Atakan Akkaynak, Barış Alıcı, Oğuz Kağan, Marko Scepovic


Yedekler: Boğaçhan, Talbi, Berkay, Eren Samudio


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı kartlar: Enes (Samsunspor), Dimitris, Muhammet (Çaykur Rizespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.