Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu rövanş karşılaşmalarında Samsunspor, Çaykur Rizespor‘u ağırladı. 1-1 biten karşılaşma sonrasında ilk maçı kendi sahasında 3-2 kazanan Çaykur Rizespor adını son 16 turuna yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Oğuz'un sert şutu kaleci Tarık zorlukla çeldi.
55. dakikada Emirhan'ın kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi saklanan Marko Scepovic, maçtaki eşitliği bozdu. 0-1
68. dakikada Caner'in ortasına iyi yükselen Atabey'in kafa şutunu kaleci Tarık son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
83. dakikada Gökhan Alsan'ın hatalı geri pasında, Samudio'nun ara pasına iyi hareketlenen Atakan'ının şutu, az farkla üstten auta çıktı.
87. dakikada Atabey'in şutunda seken topu iyi takip eden Ahmethan'ın şutu filelerle buluştu. 1-1
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Tokat, Cem Satman, Mustafa Sönmez
Samsunspor: Furkan Köse, Caner Arıcı, Nuri Terliksiz, Ramazan Çelik, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Ferhat Çulcuoğlu (Gökhan Alsan dk. 77), İlyas Kubilay (Guido dk. 61), Enes İslam, Onur Eriş (Atabey dk. 61), Ahmethan Köse
Yedekler: Ahmet, Ercan, Gökhan Meral, Necmican
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Attamah, Emir Han, Dimitris, Burak Albayrak, Orhan Ovacıklı, Muhammet Çelik (Samudio dk. 68), Atakan Akkaynak, Barış Alıcı (Eren dk. 77), Oğuz Kağan (Talbi dk. 85 ?), Marko Scepovic
Yedekler: Boğaçhan, Berkay
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Ahmethan (dk. 87) (Samsunspor), Marko Scepovic (dk. 55) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Enes İslam (dk. 53) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ahmethan, Caner, Oğuz, Furkan, Nuri (Samsunspor), Dimitris, Muhammet (Çaykur Rizespor)