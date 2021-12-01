Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 4 - Uşak Spor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur müsabakasında evinde Uşak Spor ile karşılaşan Samsunspor, maçtan 4-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada Çinari'nin kullandığı kornere iyi yükselen Barış'ın kafa vuruşu kaleci Amir'de kaldı.
25. dakikada Polat'ın ceza sahasına kestiği orta savunmaya çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.
35. dakikada İbrahim'in ortasına iyi vuran Tayyib'in şutu yandan auta çıktı.
40. dakikada Hüseyin'in soldan kestiği sert topa iyi dokunan Polat'ın şutu filelerle buluştu. 1-0
55. dakikada Polat'ın sağ kanattan pasına iyi dokunan Ali Kılıç'ın şutu filelerle buluştu. 2-0
63. dakikada Hüseyin'in soldan ortasına iyi yükselen Bah'ın kafa vuruşunu kaleci Amir çıkardı.
71. dakikada Ali'nin pasında Çinari topu boş kaleye yolladı. 3-0
87. dakikada Emir Hakan'ın pasında Polat Yaldır meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 4-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Güner Mutlu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı
Samsunspor: Aykut Özer, Alaaddin Okumuş, Barış Başdaş, Berk Taşkın, Melih Altıkulaç, Hüseyin Öztürk (Atakan dk. 78), Semih Altıkulaç (Emirhan dk. 74), Erald Çinari (Muhammet dk. 74), Polat Yaldırx, Ali Kılıç, Elhadj Bah (Emir Hakan dk. 69)
Yedekler: Ali Taha
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Uşak Spor: Amir Güren, Sertan Yiğenoğlu, Erol Erdal (Noyan dk. 46), Celal Emir (Enes Olgun dk. 46), Berkay Özer, Onurcan Güler (Resul dk. 61), Berkay Samancı, İbrahim Şirin, Murad Han (Alperen dk. 72), Tayyib Kanarya (Mustafa Kemal dk. 79), Muhammed Fatih Kunat
Yedekler: İbrahim Bağcı, Mete, Eray, Orçun, Tahir
Teknik Direktör: Veli Özdemir
Goller: Polat (dk. 40 ve 87), Ali Kılıç (dk. 55), Çinari (dk. 71) (Samsunspor)
Sarı kart: Bah (Samsunspor)