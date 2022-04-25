‘Ziyafet Sofrası' Samsun'da sahnelendi

Samsun'da sahnelenen "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro, protokol ve vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

"Büyükşehir Gençlik Hareketi" kapsamında Osman Nuri Topbaş'ın “Hüdai'nin Ziyafet Sofrası” isimli eserinden tiyatroya uyarlanan "Ziyafet Sofrası" oyunu 23, 24, 25 Nisan tarihleri arasında 6 farklı noktada ücretsiz olarak gösterildi. Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi “Gençlik Hareketi” kapsamında gençleri 3 gün boyunca 6 farklı noktada tiyatro izleme imkanı sundu. Osman Nuri Topbaş'ın “Hüdai'nin Ziyafet Sofrası” isimli eserinden tiyatroya uyarlanan oyun, gençler için sahnelendi. Alaçam, Bafra, Terme, Çarşamba, Atakum ve Havza ilçelerinde gösterilen ve 3 bine yakın seyirciye ulaşan oyun, gençleri güldürürken düşündürdü.

Yoğun ilgi gösterilen oyun bugün de Atakum Sanat Merkezi'nde sahnelendi. Oyunu Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile çok sayıda davetli izledi. Oyunun ardından Vali Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, oyunculara teşekkür ederek hediye takdim etti.

90 dakika süren tek perdelik oyunun içeriği ise şöyle:

Soğuk bir kış günü… Üsküdar'da, yolu Hüdai dergâhına düşen iki sarhoş; Ahmet Kemal ve Mehmet Kemal. Karınlarını doyurmak için geldikleri dergâhta manevi bir ziyafetle karşılaşan Kemaller, yeni bir yaşamı tanımaya başlarlar. Ne var ki, ön yargılar ve çekinceler, yılların verdiği alışkanlıklar ve bilgisizlik ile birleşince, yaşadıkları büyük değişim de komik olaylara sahne olur.