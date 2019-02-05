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Ziyaretçileri mutlu edecek kampanya

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), ziyaretçilerini mutlu edecek bir kampanya daha başlatıyor.


Kampanya kapsamında, hafta içinde 250 TL alışverişe 25 TL yüklü, hafta sonu 400 TL alışverişe 40 TL yüklü Param Classic kart hediye kazanacak.


Samsun'un yanı sıra tüm çevre il ve ilçelerin alışveriş için öncelikli tercihi olan Piazza'nın yeni kampanyası, 4 Şubat -3 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. Hafta içi günlerde toplam 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler içinde 25 TL yüklü 1 adet ve hafta sonu 400 TL ve üzeri alışveriş yapanlar ise içinde 40 TL yüklü 1 adet “Param Classic” kart sahibi olacak.


Katılımcılar aynı gün içerisinde alışverişlerini gösteren fiş ya da faturasını, aynı gün içinde kampanya noktasından Piazza Club başvuru formunu doldurduktan sonra kampanyaya katılabilecekler.


Her katılımcının bir günde bir adet kart alabileceği kampanyadan kazanılan kartta yüklü olan hediye TL'ler, AVM içindeki mağazalardan yapılacak alışverişlerde 31 Mart tarihine kadar kullanılabilecek.

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