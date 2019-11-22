Ziynet eşyası hırsızlığına 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun'da kapısını açıp girdikleri evden 7 bin 800 liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla adliyeye çıkarılan 2 kadından birisi tutuklandı, diğerine ise adli kontrol verildi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan Yasemin Y.(24) ve Sevgi Ç.(20) kapıyı bir aparat yardımı ile açıp içeri girerek 7 bin 800 liralık ziynet eşyalarını çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayının şüphelileri Yasemin Y. ve Sevgi Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yasemin Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, bebeği olduğu gerekçesiyle duygu sömürüsü yapan Sevgi Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.