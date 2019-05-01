“1 Mayıs İşçi Bayramı artık dua ve İstiklal Marşı ile başlıyor”

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şanlıurfa'da düzenlenecek miting öncesi basınla bir araya geldiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yarın Şanlıurfa 18 Mart Caddesi'nde düzenlenecek olan miting öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Kutlama programıyla ilgili açıklamalarda bulunan genel başkanlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Genel başkanlar, 1 Mayısların artık dua ve İstiklal Marşları ile başladığını, ailelerin çocukları ile birlikte katıldığı bir bayram haline getirildiği bir etkinlik olduğunu ifade etti.

İlk olarak açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Hak-İş ile önceki yıllarda Ankara ve Konya'da ortak 1 Mayıs programı düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl da ortak kutlama programı düzenlediklerini belirtti.

Anadolu şehirlerinde düzenledikleri programlarla 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı fetişizmine karşı olduklarını dile getiren Yalçın, "Anadolu şehirlerinde insanları 1 Mayıs ile buluşturduk. Anadolu meydanlarında tam bir şölen, tam bir bayram havasında 1 Mayısların yaşanmasına vesile oldu." dedi.

Bu yılda 1 Mayıs Günü'nü Memur-Sen ile ortaklaşa olarak Şanlıurfa'da düzenleyeceklerini anımsatan Arslan, 1 Mayıs'ı Taksim ısrarından kurtarıp Anadolu'ya taşıdıklarını belirtti.