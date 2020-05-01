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1 Mayıs'ı tarlada çalışarak geçirdiler

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tarlada çalışarak geçirdi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada çalışarak geçirdi.


Türkiye'nin 31 ilinde, 3 gün günlüğüne başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında kalan tarım işçileri, çalışmaya devam ediyor. Birçok kentte olduğu gibi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde de tarım işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlada sarımsak hasadı yaparak geçirdi.

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