1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi başladı

Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde toplamda 350 bildirinin sunulacağı ‘1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi' Şanlıurfa'da başladı.

Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde toplamda 350 bildirinin sunulacağı ‘1. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi' Osmanbey Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda bvaşladı. Düzenlenen programın açılışında konuşan Kongre Düzenleme Kurulu başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Eriş, yurt içi ve yurt dışından katılım sağlayan tüm misafirleri selamladı. İlk defa yapılan kapsamlı bir kongreye destek olan tüm kurumlara teşekkür etti.

Harran Üniveristesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Siverekli, geniş katılımlı bir kongrenin Harran Üniversitesi'nde yapılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kongrenin multidisipliner olmasının, içinde bulunan küresel süreç açısından çok önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Siverekli, “Kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Valiliğine, Haliliye Belediyesi'ne Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne, Ticaret ve Sanayi Odası'na, Karacadağ Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı tebriklerimi sunuyor, kongremizin başarılara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Yurt dışından katılımcılarını temsilen Gürcistan'dan Tamara Beridze'nin selamlama konuşmasından sonra kongre oturumlarına geçildi. Çeşitli oturumlarla 3 gün devam edecek olan kongrede, Sosyal Bilimler, Matematik, Mühendislik, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Ziraat ve Veteriner Bilimi gibi konularda yurt içi ve yurt dışından 350 bilim adamı bildiri sunacak.