11 Nisan Kurtuluş Camisi ibadete açılıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 11 Nisan Kurtuluş Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 11 Nisan Kurtuluş Camisinin yapım çalışmaları tamamlanırken, açılış öncesi son detaylar gözden geçiriliyor. Urfa'ya özgü nahit taşının el işçiliği ile işlenerek sanata dönüştürüldüğü camiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yapıdaki son gelişmeler hakkında bilgiler aldı. Genel Sekreter Vekili Mahmut Kırıkçı, Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız ve Ferit Dağdeviren ile birlikte caminin Kur'an Kursu ve eğitim ünitelerini inceleyen Başkan Beyazgül, yapının Şanlıurfa'yı temsil edecek eserler arasında yer alacağını söyledi.

“Beyazgül, ibadet ve eğitim yönünden muazzam bir eser”

Gezisinde caminin yapımında çalışan işçilere tatlı ikram eden Beyazgül, "Bugün 11 Nisan Kurtuluş Camimizi gezdik. Camiimizdeki tüm çalışmalar şu anda bitme aşamasında. Gerek yapımı olsun gerekse işlemeleri olsun gayet güzel olmuş. Öncelikle camimizin yapımında büyük emekleri geçen bizden önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi beye teşekkür ediyoruz. Camimiz çok kısa bir süre içerisinde halkımızın hizmetine açılacak. Alt kısmında sosyal üniteler yer alıyor. Yukarıda ibadet yapılırken aşağı ünitelerde de Kur'an kurslarımız ve dini eğitimlerimiz yer alacak. Urfa'mız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Beyazgül, alandaki incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin diğer bölgelerindeki çalışmaları incelemek üzere camiden ayrıldı.