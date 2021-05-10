12 bin altın sikke harcanarak yapılan konak restore ediliyor

Kente yeni alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak 1903 yılında 12 bin altın sikke harcanarak yapılan tarihi konağı restore etmek için çalışmalara başladı.

Şanlıurfa'nın kalbinde bulunan betonarme yapıların yıkım işlemlerine eski Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir bina ile başlayan Büyükşehir Belediyesi, ardından Kızılay binasının da yıkımını gerçekleştirdi. Meydanı genişletmek için alanın önünde kalan bir binayı daha yıkmaya başlayan ekipler, son olarak geçmişte yeşil alan olan eski belediye ana hizmet binasının yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. Bu kapsamda “Kızılay Meydan Projesi” alanı tamamen gün yüzüne çıkarken belediye binasının yerine yapılacak park için de çalışmalar devam ediyor.

Hacı Kamil Konağı aslına uygun olarak restore ediliyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehrin ortasında yıllardır atıl durumda bulunan Hacı Kamil Konağı için de girişimlerde bulunarak tarihe tanıklık eden konağı kentin turizmine kazandırıyor.

Tarihi konaktaki restorasyon çalışmalarını incelemek üzere bölgeye giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hacı Kamil Konağındaki çalışmalar hakkında ilgili daire başkanları ve birim müdürlerinden bilgi aldı. Konağın 1903 yılında Hacı Yusuf Kamil tarafından 12 bin altın harcanarak yaptırıldığını söyleyen Beyazgül, ”Tarihe tanıklık eden Hacı Kamil Konağını aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Burası uzun zamandır atıl vaziyetteydi. Çok kısa zamanda ihya edeceğiz inşallah” diye konuştu.

Restorasyonuna başlanan konağın, Birinci Dünya Savaşı ve Urfa'nın işgali ile kurtuluş mücadelesine tanıklık ettiği belirtildi.