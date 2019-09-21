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12 ton pamuk küle döndü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde istif halinde bulunan 12 ton pamuk çıkan yangında küle döndü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde istif halinde bulunan 12 ton pamuk çıkan yangında küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesinde bulunan Çadırkent yakınlarında yangın çıktı. Bir çiftçiye ait istiflenmiş şekilde bulunan pamuk yığınından duman yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, pamuk yangınını saatler sonra söndürerek, kontrol altına aldı.


Yangında 12 ton pamuğun yandığı belirtildi.

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