15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin kabrini ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Vatan için kanlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz” dedi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü Şanlıurfa'da şehitlik ziyareti ile başladı. Şanlıurfa şehitliğinde düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa il protokolü katıldı. 15 Temmuz gecesi hain FETÖ örgütü tarafından şehit edilen Mustafa Direklinin kabrinde dua eden Başkan Beyazgül, “Vatan için kanlarını hiçe sayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Gazilerimizin ve şehit ailelerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinin ardından 15 Temmuz şehidi olan Mustafa Direkli'nin evine geçen Beyazgül, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.