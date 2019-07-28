15 yıllık sorun 2 günde çözüme kavuştu

Göreve başladığı ilk günden bu yana vatandaşların hafızasında ‘çözerse Canpolat çözer' sloganıyla yer edinen Mehmet Canpolat, kronikleşen sorunları çözmeye devam ediyor. Son olarak ‘gidilmedik mahalle, girilmedik sokak kalmayacak' sloganıyla başlattığı mahalle gezileri sırasında Hamidiye Mahallesindeki vatandaşların yolun darlığı sonucu yaşanan trafik sorununa çözüm üretilmesi talebinde bulunmuştu.

Mahalle ziyareti sırasında vatandaştan gelen bu talep doğrultusunda yolda incelemelerde bulunan Canpolat, Fen İşleri ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine çözüm için talimat verdi. Verilen talimatların ardından ekipler, iki gün gibi kısa süre içerisinde hızlı şekilde çalışmalara başlayarak, sorunu çözüme kavuşturdu.

Yapılan yol çalışması sonrası mahallede araç sıkışıklığı artık olmadığını belirten Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol, “15 yıldır bu yolda özellikle semt pazarının kurulduğu gün tıkanıklık oluyordu. Bazen bu trafik sıkışıklığından dolayı kavga dahi çıkıyordu. Sağ olsun Mehmet Canpolat, mahallemize geldiğinde konuyu kendisine söyledik. Kendisi 2 gün içerisinde yolda yaşanan bu sorunu çözdü. Yolu ekipler bir buçuk metre kadar genişlettiler. Şuanda böylesi sorunlar yaşanmıyor artık. Şahsım ve mahallem adına Canpolat'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mahallede 25 yıllık esnaf olduğunu ve bu yol sorunun uzun yıllardan bu yana olduğunu söyleyen vatandaş ise artık bu sayede yolun daha rahat olduğunu söyledi.

Mahallede market işletmeciliği yapan Muhittin Çakmak ise, “Burada sürekli bir trafik sorunu yaşanıyordu. Özellikle semt pazarının kurulduğu ve mesai saatlerinde ciddi sıkışıklık oluyordu. Canpolat'a söylememizin ardından çok kısa süre içerisinde bu sorunu çözdü. Ekipler iki gün içerisinde yolu daha geniş ve rahat hale getirdiler” şeklinde konuştu.

Her yoğun günde burada sorun çıktığını belirten mahalle sakinleri, “Burada özellikle semt pazarı olduğu günler başta olmak üzere çok ciddi sorunlar oluyordu. Sağolsun Başkan Canpolat 15 yıllık sorunu iki günde çözdü” diye konuştular.