15 yıllık yol sorunu büyükşehir ile tarihe karıştı

Şehit Astsubay Halil Kanat Caddesi'ndeki yolun kamulaştırma işlemlerinin yapıldığını ifade eden Başkan Beyazgül, "17 Milyon Türk Lirası bedelle kamulaştırdık, kendi ürettiğimiz asfaltı sererek vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtarıyoruz” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye ilçesinde bulunan ve yaklaşık 15 yıldır kamulaştırma işlemi yapılamadığından stabilize olarak halkın hizmetinde olan, yazın toza kışın ise çamura sebebiyet veren Şehit Astsubay Halil Kanat Caddesi'ndeki yol, Başkan Beyazgül'ün girişimleriyle 17 Milyon Türk Lirası bedelle kamulaştırması yapılarak asfalt serimine başlandı.

Asfaltlama çalışmalarını incelemek üzere bölgeye giden Başkan Beyazgül, mahalleli ile bir süre sohbet ederek talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi. Vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyen Başkan Beyazgül, vatandaşlardan gelen isteklerin çözümü noktasında ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

17 milyon bedelle yolu kamulaştırdık, kendi ürettiğimiz asfaltı seriyoruz

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şuan da Eyyübiye ilçesinde, Şehit Astsubay Halil Kanat Caddesi'ndeyiz. Bu cadde uzun süredir stabilize haldeydi. Yolun kamulaştırılması gerekiyordu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak 17 Milyon Türk Lirası bedelle bu yolu kamulaştırdık. Şimdi de sıfırdan başlayarak her aşamada kendi ürettiğimiz asfaltı, yine kendi makinelerimizle asfaltımızı seriyoruz. Uzun süredir burası toz toprak içerisindeydi. Ulaşımı da engelliyordu. Eyyübiye ilçemizdeki vatandaşlarımızın da yol sorununu çözmüş olduk. Bütün mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Uzun yıllardır asfalt olmayan yollarının asfaltlandığını takip eden vatandaşlar ise toz ve çamurdan etkilendiklerini, artık yollarının asfaltla buluşturulduğu için bu sorunları yaşamayacaklarını belirterek emeği geçen başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e incelemeleri sırasında Ak Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk da eşlik etti.