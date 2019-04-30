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150 kişilik geçici iş için bin 688 kişi başvurdu

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında açılan 150 kişilik geçici kontenjana bin 688 kişi başvurdu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında açılan 150 kişilik geçici kontenjana bin 688 kişi başvurdu.


Eyyübiye ilçesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreyle kamu kurum ve belediyede çalıştırılmak üzere açılan 150 kişilik işçi kontenjanına, bin 688 kişi başvurdu. Başvuru sayısı çok olunca noter huzurunda 11 Nisan Stadı'nda kura çekimi yapıldı. Kurada ismi çıkan vatandaşlar sevinirken, ismi çıkmayanlar ise alım sayısının düşük olduğundan yakındı. Kurada 150'si asil, 150'si de yedek olmak üzere toplamda 300 işçinin ismi belirlendi. Kura çekiminde ismi çıkmayan vatandaşlar yetkililere tepki gösterdi.

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