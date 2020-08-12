İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Kızlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.Ş. idaresindeki 34 CPY 420 plakalı Renault marka otomobil ile A.D. yönetimindeki 57 AV 293 plakalı Renault otomobil çarpıştı. Kazada, yaralanan 4 kişi ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.