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20 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan yürüyerek çıktılar

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yürüyerek yukarı çıktı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan araçtaki 4 kişi yürüyerek yukarı çıktı. Hafif şekilde yaralanan şahıslar ambulansta tedavi edildi.


Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesi sanayi girişinde yaşandı. Sercan D.'nin kullandığı 27 ABV 098 plakalı Wolksvagen marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araçla birlikte uçuruma yuvarlanan 4 kişi, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkıp yürüyerek yukarı çıktı. Olay yerine çağrılan ambulanslarda tedavi altına alınan şahısların hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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