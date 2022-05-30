İhlas Haber Ajansı

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20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi

Şanlıurfa’da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da kalp krizi geçiren 20 yaşındaki Tekvando Milli Takımı sporcusu Osman Kaplan hayatını kaybetti.


Milli Takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'da forma giyen Osman Kaplan (20), arkadaşlarıyla dolaştığı sırada aniden fenalaştı. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Kaplan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Kaplan'ın cenazesi, yarın yapılacak törenin ardından Şanlıurfa'da defnedilecek.

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