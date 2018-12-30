2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi Harran'da büyük sevince neden oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini açıklamasının ardından gözler Şanlıurfa turizmine çevrildi. Harranlı turizmciler, bunun Harran turizmine de canlılık katacağını belirttiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılının geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve bilinen tarihin yeniden yazılmasına neden olan "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Şanlıurfa merkezde de olduğu gibi tarihi kümbet evleriyle bilinen Harran ilçesinde de sevinçle karşılandı. Harranlı turizmciler, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki kırsal Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan Göbeklitepe'ye gelecek olan turistlerin Harran'a da gelmesini beklediklerini dile getirdiler. Harran'da turizm işi ile uğraşan ve kümbet evini turistlerin gezebileceği şekilde düzenleyen Mahmut Özyavuz, "Göbeklitepe biliyorsunuz ki 11 bin yıllık bir tarihi var. Buraya turist çekeceğine inanıyoruz. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin buraya daha fazla geleceğini düşünüyoruz. Tabii biliyorsunuz Göbeklitepe dünya tarihine format atan yerlerden biri oldu. Yani dünya tarihini sıfırladı. Göbeklitepe bize de yakın. Fazla uzak değil, nereden bakarsanız 30 kilometre var. Göbeklitepe'ye giden buraya da muhakkak gelir. Bizim burada konik kümbet evlerimiz var, dünyanın ilk İslam üniversitesi var, kalesi var. Buranın yaşam tarzı daha değişik. Umarız ki misafirlerimizin buraya daha fazla talebi olur” dedi.

Mimarisi dünyada üç yerde var

Harran'daki evlerin benzerlerinin dünyada sadece İtalya'nın güneyinde ve Suriye'de olduğunu söyleyen Özyavuz, “Bizim Harran konik kümbet evlerinin mimarisi dünyada üç yerde bulunuyor. Özellikle Harran'da, İtalya'nın güneyindeki Bali'de ve Suriye'nin köylerinde bulunuyor ama en orijinal olanları Harran'dakiler. Çünkü bunlar sadece taştan ve çamurdan bindirme tekniği ile yapılmış. En büyük gayemiz buraya daha fazla turist gelmesi. Bizim kültürümüzü sadece televizyondan izleyerek değil de buraya gelip görülmesini istiyoruz. En büyük amacımız bu” şeklinde konuştu.

Harran'da terörün hiç olmadığını ifade eden Özyavuz, “Bizim burada hiçbir zaman terörün T'si geçmedi. Biz yıllardan beri hepimiz kardeşçe yaşıyoruz. Kürdümüz, Arabımız, Alevimiz, Sünnimiz, hiçbir şekilde dini ve dil konusunda fark etmez, birlikte yaşadık. Kısacası şunu diyoruz, kendini bilen merttir, vatan içinde vatan kurmak isteyen namerttir" dedi.

Harran'ı gezmeye gelen yerli turistler ise, Harran'ın ekrandan göründüğünden çok farklı olduğunu ve mutlaka gezilmesi gereken bir yer olduğunu dile getirdiler. Göbeklitepe'nin yeni keşfedildiğini belirten turistler, bölgenin her tarafında tarih olduğunu söylediler. Turistler, kümbet evleri gezip hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.